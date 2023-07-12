Китай к 2025 году создаст 1 500 способных достичь США и Европу боеголовок – Столтенберг

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Пекин уже к 2035 году может создать 1 500 боеголовок, которые способны достичь США и стран Европы. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в ходе итоговой пресс-конференции саммита НАТО.

"Понятие безопасности – оно глобальное, а не региональное. Мы ожидаем, что у Китая к 2035 году будет 1,5 тысячи ядерных боеголовок на ракетах, способных достичь США и Европы, территории НАТО", – цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что у Пекина сейчас колоссальные проблемы. Он уточнил, что "не будет вдаваться в детали". До этого слова президента США вызвали политический скандал. Байден, комментируя инцидент со сбитым аэростатом над Штатами, назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором".

До этого министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.

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