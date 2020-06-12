В Госдуме назвали новый статус Украины в НАТО "мыльным пузырем"

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек негативно охарактеризовал новый статус Украины в партнерстве с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очередной мыльный пузырь, который надул Североатлантический альянс перед наивными господами из Киева. Партнер с расширенными возможностями – какой успех!", – заявил парламентарий.

Бальбек отметил, что по этому соглашению Украине "пару списанных танков отдадут задарма". В целом депутат критически оценил чрезмерно гордое отношение Киева к решению альянса.

"Ну и куда девать стоптанные ботинки и просроченные сухпайки, ведь есть прекрасный партнер с расширенными возможностями: мы ему с барского плеча, а он нам в ноги будет кланяться – так думают в НАТО", – заявил представитель Госдумы.

Ранее сегодня стало известно, что Украина вошла в список из шести государств, обладающих статусом партнера расширенных возможностей. Он предполагает военное сотрудничество, совместные тренировки и облегчает коммуникацию.

