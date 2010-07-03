Рябков отметил позитивную тональность встречи с Томпсон

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что его встреча с помощником госсекретаря США Андреа Томпсон в Праге прошла в "позитивной тональности".
Рябков заявил, что больших ожиданий от встречи он не имел, учитывая расхождения в подходах России и США почти во всех важных вопросах контроля над вооружениями.
"Поэтому сам факт того, что встреча состоялась и прошла по-деловому, я бы даже сказал, в позитивной тональности, наверное, заслуживает внимания", – цитирует Рябкова РИА Новости.
Ранее Андреа Томпсон рассказала о встрече с Сергеем Рябковым. Она уточнила, что эта была уже четвертая встреча с заместителем министра иностранных дел России. На ней дипломаты обсудили вопросы национальной и стратегической безопасности США.
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