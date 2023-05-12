В офисе Зеленского хотят обменять экс-главу "Мотор Сич" на тысячу украинских военнопленных

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о намерении властей обменять бывшего главу компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

До этого адвокат Руслан Волынец сообщил, что Богуслаев обратился в офис президента Украины с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья.

"Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы. Таких махровых коллаборантов можем использовать, если нужно будет забрать своих ребят в большом количестве", – заявил Подоляк.

При этом, добавил советник главы офиса украинского лидера, экс-глава "Мотор Сич" должен получить максимально жесткий уголовный приговор.

23 октября 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" по подозрению в сотрудничестве с РФ. По данным украинских спецслужб, они якобы действовали в сговоре с представителями "Ростеха". При этом в российской компании заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя возможность обмена Богуслаева, заявил, что подобными вопросами занимается Подоляк. Он предложил оставить подобную работу тем, кто за нее отвечает.

