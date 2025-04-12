Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 9 мая

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Москву на 80-летие Победы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на Анталийском дипломатическом форуме.

"Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы", – приводит слова российского министра РИА Новости.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия ожидает премьер-министра Индии Нарендру Моди на торжественном параде в Москве 9 мая. Руденко также отметил, что соответствующее приглашение уже было направлено индийский стороне. Визит Моди в Москву прорабатывается, добавил замглавы МИД РФ.

До этого стало известно, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва посетит Москву 9 мая по приглашению Владимира Путина. Предстоящий визит главы государства подтвердил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

Дипломат подчеркивал, что российская сторона придает большое значение визиту президента Бразилии. По его словам, в данный момент идет активная работа над организацией поездки Лулы да Силва в Москву.

