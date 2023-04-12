МИД РФ рекомендовал гражданам осторожно планировать поездки в недружественные страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел рекомендовало российским гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за границу, особенно это касается полетов в недружественные государства. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на его официального представителя Марию Захарову.

"Лицемерны и двусмысленны призывы государственного секретаря Энтони Блинкена и других официальных лиц к своим согражданам "немедленно покинуть Россию". Именно Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами, проживающими в США и третьих странах или временно там находящимися, к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии", – заявила Захарова.

По словам представителя МИД, граждане РФ, ставшие объектами такого внимания, не имеют шансов на защиту и справедливый суд. Захарова подчеркнула, что такие россияне оказываются в тюрьмах с максимальными сроками заключения. В связи с этим ведомство рекомендует гражданам проявлять особую бдительность в планировании поездок, подчеркнула дипломат.

Ранее Блинкен заявил об обеспокоенности в связи с арестом журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также попросил всех находящихся в РФ американцев покинуть государство.

О задержании Гершковича стало известно 30 марта. Его задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Американскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича. По данным суда, он собирал информацию об одном из российских оборонно-промышленных предприятий. Сам корреспондент с обвинениями не согласился.

Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

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