Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на вопрос об уклонистах фразой "проблема в генерале Лебеде". Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

"Абрам Маркович, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Проблема не в том, как будут отлавливать уклонистов. Проблема в генерале Лебеде", – заявил Пригожин.

К комментарию бизнесмена в публикации была прикреплена цитата, которая предписывается генерал-лейтенанту Александру Лебедю.

"Дайте мне набрать роту из детей элиты, отправить ее на передовую, и война закончится в тот же день", – указано в цитате.

11 апреля Госдума приняла в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

После этого глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснял, что новые правила получения повесток будут распространятся не только на граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, но и на всех военнообязанных. Он добавил, что мобилизованных это не коснется.



Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат

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