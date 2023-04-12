Украинские власти должны пойти на переговоры, пока они еще могут что-то решать – СМИ

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Власти Украины должны согласиться на мирное урегулирование конфликта, пока они еще могут хоть что-то решать. Таким мнением поделился обозреватель Дэниел Ковани в своей статье для South China Morning Post.

"Украинские лидеры должны проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние остатки их влияния, и они не будут иметь никакого права голоса в окончательном исходе конфликта и его последствиях", – пишет он.

В статье также говорится о том, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, а производственных мощностей западных стран недостаточно для оказания необходимой поддержки Киеву. Одновременно с этим, отметил Ковани, у России есть неоспоримое преимущество в виде развитого военно-промышленного производства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен исключил проведение переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной в ближайшее время.

По его словам, идея о прекращении огня может показаться заманчивой, но "если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром".

Блинкен также считает, что в случае прекращения огня, Россия могла бы перегруппировать войска и впоследствии снова атаковать.

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