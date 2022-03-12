США внесли в санкционный список Володина и Зюганова

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США добавили в санкционный список спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу КПРФ Геннадия Зюганова и членов правления ВТБ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на американский минфин.

Кроме того, санкции коснутся еще 10 депутатов. Дополнительным ограничениям подвергли бизнесмена Виктора Вексельберга, теперь заблокированы его самолет и яхта. Помимо этого, в список попали десять членов правления банка ВТБ.

Как уточняется, жену пресс-секретаря президента России Пескова и его детей тоже добавили в список.

Ранее Евросоюз расширил санкции в отношении России, а также пополнил список лиц, на которых распространяются ограничительные меры. Речь идет о 14 крупных российских бизнесменах, имеющих отношение к ключевым секторам экономики РФ, их семьях, а также 146 членах Совета Федерации, которые одобрили договоры о взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики: от энергетики до банковского сектора.

В ответ на это Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.