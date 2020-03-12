Песков: Путин ничего не сказал об участии в выборах 2024 года

Фото: ТАСС/Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о выдвижении Владимиром Путиным своей кандидатуры на выборы 2024 года, сообщает ТАСС.
Он отметил, что действующий глава государства не акцентировал внимание на этом вопросе. Песков напомнил слова Путина, что до 2024 года предстоит еще много работы.
"В свою очередь, я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока. А по 2024 году, завершая свое выступление [в Госдуме], Путин сказал: будет 2024 год, тогда посмотрим", – отметил Песков.
11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции РФ. В настоящий момент документ находится на рассмотрении региональных парламентов. Свое согласие с принятием закона уже выразила Мособлдума.
Также в Госдуме поддержали инициативу о введении уголовной ответственности за нарушения на голосовании по Конституции РФ.
Впервые вопрос об изменениях в основном законе Путин поднял во время своего послания Федеральному собранию, состоявшегося 15 января. В настоящей редакции закон о поправке в Конституции предусматривает расширение полномочий парламента, закрепление социальных гарантий, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день официально объявили оплачиваемым выходным.
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