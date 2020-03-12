Эксперт считает логичным предложение дать Путину право избираться на новый срок

Фото: kremlin.ru

Президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая поделилась своим мнением по поводу права действующего президента избираться на новый срок согласно законопроекту о поправках в Конституции РФ, сообщает Агентство "Москва".

Она отметила, что с принятием изменений в основном законе пост президента наполнится иным содержанием. Нарочницкая привела аналогию с Францией, где сменялись республики, после чего политическая система кардинально изменялась.

Она считает, что в условиях современной международной обстановки России нужен сильный лидер. По мнению Нарочницкой, Владимир Путин прекрасно подходит на эту роль.

"Международная ситуация сейчас, и внешние, и внутренние вызовы таковы, что нам нужен очень сильный президент, такой как Владимир Владимирович Путин, до конца его нынешнего срока и с возможностью продолжить его", – сказала Нарочницкая.

Она добавила, что таким образом можно будет сохранить силу власти, если ситуация на международной арене будет усложняться. Кроме того, Нарочницкая отметила, что участие Путина в следующих выборах вовсе не гарантировано.

"У нас никто никого не гонит на выборы, никто не принуждает голосовать. Выборы всегда альтернативные. Решит ли он сам, какова будет ситуация внутренняя и международная – это все будет решаться в конкретной ситуации", – подчеркнула Нарочницкая.

Ранее Совет Федерации РФ поддержал закон о поправке к Конституции. Теперь проект рассматривается региональными парламентами. В случае его одобрения 2/3 местными представителями законодательной власти Совет Федерации утвердит решения регионов.

Утром 11 марта в третьем, окончательном чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ приняли депутаты Госдумы. Проект закона, внесенный Владимиром Путиным, предусматривает расширение полномочий парламента, закрепление социальных гарантий, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции РФ состоится 22 апреля. Этот день объявили оплачиваемым выходным. По данным ВЦИОМ, опубликованным 25 февраля, в голосовании готовились принять участие около 66% опрошенных.