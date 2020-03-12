Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией. Также он выразил надежду, что страны найдут общий язык.

Он подчеркнул, что Польша и Россия являются соседями, между которыми должны быть нормальные отношения.

"Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения", – сказал Чапутович в интервью РБК.

Также он отметил, что заинтересован во встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Чапутович выразил надежду, что встреча может состояться до министерской сессии Совета Европы, которая запланирована на май.

Кроме того, Чапутович заявил, что Советский Союз сыграл важнейшую роль в победе над фашизмом. По его словам, Варшава имеет одинаковую позицию с Москвой о вкладе СССР в завершение войны.

Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее рассказал о встрече глав Третьего рейха и СССР Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. Так Кравчук попытался объяснить заявление Владимира Зеленского, который возложил ответственность за начало Второй мировой на СССР и нацистскую Германию.

27 января Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что эта страна первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов. По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, отметил, что президент Украины "солидаризируется с крайне ошибочной" точкой зрения руководства Польши.