Джон Кирби станет помощником президента США – СМИ

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Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби получит новые полномочия в Белом доме. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Кирби получит новую должность: советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности, и он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента", – указано в сообщении.

По данным СМИ, Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций в различных ведомствах и продолжит выступления в зале для брифингов. Кроме того, теперь у Кирби будет в подчинении небольшой штат сотрудников, которые будут помогать ему синхронизировать послания администрации по вопросам национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Кирби устроил перепалку с журналистом Al Jazeera Кимберли Халкетт в ходе брифинга. Ссора вспыхнула из-за дискуссии о действиях Вашингтона в Ближневосточном регионе. Представитель издания спросила Кирби о том, мог ли президент США Джо Байден поручить ударить по хуситам в Йемене без одобрения конгресса, что разозлило представителя Белого дома.