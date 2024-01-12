В посольстве РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Йемен

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Россиян призвали воздержаться от поездок в Йемен, сообщили ТАСС в посольстве РФ в республике.

В диппредставительстве подчеркнули, что МИД РФ давал такие рекомендации своим гражданам еще с начала военно-политического кризиса в Йемене и эти рекомендации остаются актуальными и по сей день.

Также в посольстве рассказали, что на территории Йемена в настоящий момент могут находиться несколько сотен россиян. При этом по состоянию на утро 12 января информации о российских гражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, не поступало.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – заявили в посольстве, добавив, что удары по Йемену грозят дальнейшим ухудшением положения населения этой страны.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море. Он также сообщил, что операция была проведена при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В декабре прошлого года сообщалось, что власти США считают, что вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия. Отмечалось, что Америка проводит тесные консультации с зарубежными союзниками для создания морской оперативной группы.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда.

По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Остин добавил, что атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа.