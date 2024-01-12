США ввели санкции против 3 юрлиц и 1 физлица из-за якобы передачи РФ ракет из КНДР

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США ввели санкции в отношении трех российских юридических лиц и одного физического лица за якобы содействие в передаче Москве баллистических ракет от КНДР. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госдепа США сообщает ТАСС.

Как следует из документа, санкции введены в отношении государственной авиакомпании "224-й летный отряд" и ее директора Владимира Михейчика. Кроме того, ограничения введены в отношении полигонов Ашулук и Владимировка в Астраханской области.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон продолжит внимательно отслеживать любую поддержку, якобы оказываемую Россией КНДР в обмен на поставку оружия, а также задействуют любые доступные инструменты для выявления причастных.

Блинкен считает, что военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР "подрывает режим нераспространения".

Ранее в Белом доме заявили, что российская сторона использовала северокорейские баллистические ракеты на Украине 30 декабря и 2 января. При этом доказательств этого предоставлено не было.

В МИД РФ назвали обвинения Запада в незаконном сотрудничестве между РФ и КНДР бездоказательными. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя подобные заявления, указала, что США делают их, нарушая международные права, поставляя оружие Украине.

