Комиссия Минобороны РФ проинспектировала формирования российского компонента РГВ

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Комиссия Минобороны Российской Федерации проинспектировала формирования российского компонента региональной группировки войск (РГВ), которые формируются на полигонах в Белоруссии, сообщает ТАСС.

Комиссию возглавил главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Во время проведения работы была оценена подготовка войск для обеспечения безопасности союзных стран – России и Белоруссии. Салюков проинспектировал российские части и подразделения РГВ.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил цель создания совместной группировки войск России и Белоруссии. По словам Швыткина, создание совместной группировки необходимо как символ нерушимости союза двух государств, а также ради укрепления оборонного опыта стран.

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