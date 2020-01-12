В Горбачев-фонде объяснили слова экс-президента о длинных выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экс-президент СССР Михаил Горбачев опроверг информацию СМИ о призыве отменить длинные выходные в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Горбачев-фонда Павла Палажченко.

По словам Палажченко, он разговаривал с политиком, и тот сообщил, что не давал СМИ комментариев по этому поводу и полагает, что вопрос о длинных выходных должны решать общество и Госдума.

"Я с агентством Ura.ru не говорил и по этому вопросу не высказывался. Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума", – привел слова Горбачева руководитель пресс-службы фонда.

Ранее СМИ писали, что Горбачев выступил за отмену длинных выходных в России: новогодних и майских. По мнению экс-президента, люди в эти дни "просто бездельничает, многие уходят в запои".