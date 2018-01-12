В Госдуме рассказали о состоянии украинских кораблей в Крыму

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
В Госдуме рассказали о состоянии 20 украинских кораблей, оставшихся в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, в 2014 году суда находились в плохом состоянии и их восстановление требует больших вложений. "Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке "металлолом". Украинские корабли, которые остались в бухтах Севастополя, практически не обслуживались ВМСУ с 1990-х годов", – сказал он.
В частности, десантный корабль "Константин Ольшанский" еще с 2013 года нуждался в капремонте, отметил парламентарий.
Ранее командующий Военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника в Крыму была в хорошем состоянии. По его словам, решение о ее возврате будет принимать руководство страны. Воронченко добавил, что в Крыму остались украинские БМП на два батальона и "они все были практически готовы" к работе.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, несмотря на ее плохое состояние.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: