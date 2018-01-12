В Госдуме рассказали о состоянии украинских кораблей в Крыму

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В Госдуме рассказали о состоянии 20 украинских кораблей, оставшихся в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, в 2014 году суда находились в плохом состоянии и их восстановление требует больших вложений. "Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке "металлолом". Украинские корабли, которые остались в бухтах Севастополя, практически не обслуживались ВМСУ с 1990-х годов", – сказал он.

В частности, десантный корабль "Константин Ольшанский" еще с 2013 года нуждался в капремонте, отметил парламентарий.

Ранее командующий Военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника в Крыму была в хорошем состоянии. По его словам, решение о ее возврате будет принимать руководство страны. Воронченко добавил, что в Крыму остались украинские БМП на два батальона и "они все были практически готовы" к работе.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, несмотря на ее плохое состояние.