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Украинские власти на фоне нехватки электричества решили разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта остальных электростанций. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Решение разобрать теплоэлектростанцию было принято еще весной 2024 года, а к концу лета разбор предприятия почти завершен. Как заявил гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, это было необходимо сделать, так как у Киева не осталось других вариантов.

Тем временем подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут уже в скором времени уйти из города Курахово в ДНР. Это, по версии британского эксперта, произойдет на фоне наступления российских войск. Вооруженные силы России (ВС РФ) уже освободили соседние населенные пункты Катериновка, Горняк и Доброволье.

