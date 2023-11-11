Захарова прокомментировала слова Борреля о поражении Украины

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Киев не сможет победить РФ в ближайшее время. Свой комментарий она опубликовала в телеграм-канале.

"Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?", – подчеркнула представитель ведомства.

В частности, Боррель заявил, что у Европы очень много проблем. Как отметил дипломат, американская помощь Украине может сократиться, поэтому ЕС необходимо быть готовым ее компенсировать.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут сообщил, что американские и украинские официальные лица обвиняют друг друга в неудачах ВСУ на поле боя. Он отметил, что провал контрнаступления украинских сил обострил противоречия между Киевом и Вашингтоном. По его словам, украинцы, в свою очередь, жалуются, что страны Запада не предоставили им достаточно оружия, чтобы прорвать российские укрепления.

До этого Владимир Путин заявил, что контрнаступление Киева полностью провалилось. Однако украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО, уточнил он.

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