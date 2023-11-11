Саудовская Аравия проведет в субботу саммит по ситуации в секторе Газа

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Саудовская Аравия в связи с ситуацией в секторе Газа проведет внеочередной исламско-арабский саммит в Эр-Рияде в субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел королевства.

Изначально предполагалось, что в субботу в Эр-Рияде состоится экстренное заседание Совета ЛАГ на высшем уровне, в воскресенье – внеочередной саммит ОИС.

Решение объединить два мероприятия обусловлено тем, что лидеры всех стран осознают важность консолидации усилий и выработки коллективной позиции в отношении опасных и беспрецедентных событий, наблюдаемых в секторе Газа и на палестинских территориях.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".