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Политика

21:04

Помпео назвал главную цель поставок американского оружия Киеву

политика за рубежом

Фото: ТАСС/DPA/Jutrczenka

Белый дом отправлял Украине оружие, чтобы она могла успешно "сражаться против русских". Об этом рассказал госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

По его словам, американский президент хотел убедиться в том, что Владимир Путин "не сможет причинить страдания народу Украины". "Мы дали Киеву настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских", – отметил он.

Помпео также добавил, что гордится работой, которую американская администрация провела в отношении Украины.

Ранее подполковник армии США, военный инструктор Роберт Трейси заявил, что главная проблема ВСУ не в техническом оснащении, а в украинских солдатах. Он написал в персональном блоге: "Украинские солдаты – главное слабое место полигона".

По словам американского подполковника, миссию по обучению украинских военных придется продлить. "Причем к учебной базе полигона претензий практически нет. Мешают этому процессу сами украинские военнослужащие", – пояснил военный.

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