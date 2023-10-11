Эксперт рассказал о причинах встречи Путина и премьер-министра Ирака

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Международный журналист Аббас Джума объяснил причину встречи Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. Об этом заявил сам эксперт в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, центральной темой встречи, прошедшей 10 октября, было обсуждение израильско-палестинского конфликта. Он отметил, что Ирак – одно из наиболее пророссийских государств. Симпатия к нашей стране там выражается не только на уровне СМИ и политиков, но и на бытовом уровне.

Поэтому основной темой переговоров в Кремле было обсуждение вопросов сотрудничества между Ираком и Россией, уверен журналист.

Ранее отмечалось, что во время переговоров Путин и Судани обсудят вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества и актуальные темы международной повестки дня.

В ходе встречи президент России в ходе встречи заявил, что для решения конфликта нужна реализация решений СБ ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства. Путин обратил внимание, что США оказывали давление на обе стороны конфликта, но никогда не учитывал интересы палестинцев.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число погибших палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации достигло 900 человек, более 4,5 тысячи пострадали. Число погибших израильтян сейчас оценивают в 1,2 тысячи человек, более 3,4 тысячи пострадали. Сообщается и о 4 погибших россиянах.

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