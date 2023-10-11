Экс-глава ФТС Булавин стал председателем оборонного комитета Совфеда

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Бывший глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин стал председателем оборонного комитета российского Совета Федераций. Такое решение было принято на заседании верхней палаты парламента.

На этом посту он сменил экс-главкома ВКС Виктора Бондарева.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Руслана Давыдова временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы. Булавин покинул эту должность из-за возраста – мужчине исполнилось 70 лет.

До этого Владимир Путин осуществил перестановки в МЧС и Совете безопасности РФ. В частности, Евгений Аношин был назначен помощником секретаря Совбеза, а Антон Герасимов – замглавы ведомства.