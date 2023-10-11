В Турции заявили об отсутствии ощутимого прогресса в возобновлении зерновой сделки

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Ощутимого прогресса по вопросу возобновления в прежнем виде черноморской зерновой инициативы пока нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах в Анкаре.

"Ощутимого прогресса, который можно было бы сейчас перевести в практическую плоскость, пока нет", – отметил он, комментируя переговоры делегации ООН, которые проходили 9 и 10 октября в Москве и Стамбуле.

По его словам, есть принципиальные вопросы, условия РФ, позиция других участников договоренностей. Собеседник издания заверил, что Турция сделает все возможное, чтобы найти компромисс.

Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля. Тогда Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В конце сентября власти Турции выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки. Отмечалось, что Анкара продолжит усилия по возобновлению черноморской инициативы.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки