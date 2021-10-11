В МИД назвали разработку Россией перспективных вооруженией ответом на действия США

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Разработка Россией перспективных видов вооружений – вынужденная мера в ответ на действия США. Об этом заявил исполняющий обязанности замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
"Разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности", – приводит слова Воронцова ТАСС.
По его словам, эти вопросы необходимо обсудить в рамках российско-американского диалога, чтобы найти решения для формирования нового и адекватного уравнения безопасности.
При этом Воронцов подчеркнул, что утверждения о наращивании Россией ядерного потенциала бездоказательны и лишены каких-либо оснований.
"Они базируются либо на ошибочных оценках, либо на откровенной дезинформации", – заключил Воронцов.
Ранее военный эксперт рассказал о преимуществах российской ракеты "Циркон". Он подчеркнул, что эта ракета достигнет цели в любое время суток и при любых погодных условиях.
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