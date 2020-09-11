В Госдуме оценили заявление об угрозе появления новой "Российской империи"

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление об угрозе появления новой "Российской империи", которое сделал профессор Академии военного искусства в Варшаве Петр Грохмальский. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что непросто комментировать высказывания, в которых неясно, что является задачей, а что является аргументацией.

"Но вообще так лихо выделять Белоруссию и Россию в две отдельные цивилизации – это надо быть либо совсем дремучим человеком, не знающим исторического контекста, либо очень пристрастным человеком, который делает заявление не в зависимости от исторических реалий, а в зависимости от какой-то политической конъюнктуры, на интересы которой он работает", – пояснил Новиков.

Грохмальский ранее заявил, что Польша на своих восточных границах может столкнуться с "новой формой Российской империи". Он связал вероятность такого развития событий с интеграцией России и Белоруссии. По его словам, именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко ранее рассказал, что в 2019 году Москва предлагала Минску передать на наднациональный уровень 95 процентов полномочий в рамках углубления союзной интеграции.

17 июля премьер-министр России Михаил Мишустин указал, что речь идет о независимой интеграции – о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными.