Блинкен заявил, что США поддерживают действия и лидерскую роль ЭКОВАС в Нигере

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Власти США поддерживают действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении ситуации в Нигере. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"ЭКОВАС – организация, объединяющая страны Западной Африки. Она играет ведущую роль в том, чтобы донести необходимость возвращения к конституционному порядку", – приводит его слова ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что США "изо всех сил" поддерживают лидерскую роль и действия организации.

Кроме того, госсекретарь заявил, что США дали понять мятежникам, что они лично отвечают за безопасность свергнутого президента Мохамеда Базума.

"Мы ясно дали понять военным лидерам, что мы привлечем их к ответственности, если возникнут проблемы с его безопасностью и благополучием", – сказал он.

Военные Нигера отстранили от власти Базума 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере c целью восстановления у власти Базума "как можно скорее".

При этом мятежники в Нигере пригрозили убить свергнутого президента Базума в случае интервенции в страну.

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