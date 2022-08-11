МИД РФ опроверг информацию об отправке добровольцев КНДР для участия в СВО

Фото: Минобороны РФ

В российском МИД назвали фейками сообщения о том, что КНДР якобы предложила направить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в спецоперации РФ на Украине, об этом сообщает ТАСС.

"Данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется", – заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По его словам, боевых возможностей российских ВС и войск народных милиций ДНР и ЛНР вполне достаточно для успешного выполнения задач спецоперации в Донбассе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал сообщения об участии в специальной военной операции на Украине призывников. По его словам, военнослужащих по призыву не направляют в зону проведения спецоперации.

До этого Песков также уверял, что срочники никак не привлекаются к специальной операции на Украине и туда не отправляются. Он подчеркнул, что ранее обнаруженный случай нахождения на Украине срочников находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению Владимира Путина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

