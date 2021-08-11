Кандидата в депутаты Юнемана могут снять с выборов за фальсификацию подписных листов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу №210 в Москве выявила нарушения избирательного законодательства в подписных листах самовыдвиженца в депутаты Госдумы Романа Юнемана. Об этом сообщает ТАСС.
По известным данным, кандидат намеренно использовал бланки неустановленной формы. В них содержалась незаконная дополнительная графа, в которую должны были вноситься персональные данные избирателей, включая номера телефонов.
На данный момент копии итоговых документов проверки вручены кандидату, через два дня окружная избирательная комиссия примет решение об отказе в регистрации кандидата.
"В соответствии законом о выборах депутатов Госдумы ФС РФ подписи в поддержку самовыдвижения кандидата должны вноситься в подписные листы, изготовленные строго по форме, которая содержится в приложении к ФЗ-20. Также образец подписного листа утвержден постановлением ЦИК России от 18 июня этого года", – объяснил заместитель председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут.
Он уточнил, что все подписи, собранные на листах с нарушениями законодательства, автоматически признаются недействительными.
Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что еще часть подписей, которые предоставил Юнеман, оказались недействительными по другим причинам. Так, 198 подписей дублируются, 276 данные избирателей были внесены другими людьми, паспортные данные 147 человек указаны с ошибками.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
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