В МИД Азербайджана ответили Жириновскому после его конфликта с экс-сотрудником ведомства

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В МИД Азербайджана отказались комментировать высказывания экс-представителя ведомства Исфандияра Вагабзаде, вступившего в конфликт с российским политиком Владимиром Жириновским. Об этом сообщает РИА Новости.

Там добавили, что в настоящее время Вагабзаде не представляет МИД республики. Его уволили пять лет назад из-за недочетов в работе.

Ранее в Сети распространилось видео, на кадрах которого человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, выступает с оскорблениями в адрес Жириновского и русской нации. На протяжении всей его речи можно услышать такие слова, как "свиньи", "осел", и другие.

Лидер ЛДПР сообщил о своем намерении направить письмо главе республики с требованием возбудить уголовное дело в отношении азербайджанского дипломата. По его словам, бывший сотрудник МИД Азербайджана "оскорбил всех россиян".