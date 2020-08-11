Трамп заявил о желании пригласить Путина на саммит G7

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Президент США Дональд Трамп заявил о желании пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7. Об этом американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Я непременно пригласил бы его (Путина. – Прим. Ред.) на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо", – передает ТАСС слова Трампа.

Американский президент отметил, что на саммит будут приглашены некоторые люди, которые не входят в G7. При этом некоторые из них уже приняли приглашение.

Трамп также заявил, что хочет провести саммит G7 после всеобщих выборов в США в ноябре.

"Я больше настроен на то, чтобы сделать это когда-нибудь после выборов. <...> G7 – это очень важно", – сказал Трамп.

Президент США добавил, что власти страны пока не высылали официальных приглашений на саммит лидерам других государств.

"Нет, мы пока не отсылали приглашения", – подтвердил Трамп.

31 мая Трамп заявил о намерении отложить G7 и пригласить на него Россию. Американский лидер также сообщал о том, что кроме России на переговоры будут приглашены еще три страны.

Позднее Германия выступила против возвращения России в G7. Глава МИД ФРГ Хайко Маас пояснил, что это невозможно из-за ситуации на юго-востоке Украины.