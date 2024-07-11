Bloomberg: Орбан встретится с Трампом после саммита НАТО

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным источников, Орбан проведет встречу с Трампом в его имении Мар-а-Ларго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне. По их сведениям, предстоящая встреча станет неформальной.

Орбан посетил Киев 2 июля, где предложил Украине рассмотреть возможность прекратить огонь для начала переговоров. Затем он отправился в Москву, где обсудил мирные инициативы, предложенные Владимиром Путиным.

8 июля премьер Венгрии прибыл в Китай, где провел встречу с Си Цзиньпином. Визит в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0". Политики встретились в Пекине, в государственной резиденции Дяоюйтай.