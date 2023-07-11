Совбез ООН не принял резолюцию РФ о продлении доставки гумпомощи в Сирию через Турцию

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Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции о продлении на полгода механизма доставки гумпомощи в Сирию через территорию Турции, который работал с 2014 года и истек 10 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для принятия документа требовалось набрать минимум девять голосов из 15, однако резолюцию поддержали только Россия и Китай, три страны проголосовали против, остальные же воздержались.

При этом ранее, как сообщает ТАСС, российская сторона заблокировала схожий проект резолюции Швейцарии и Бразилии. За него проголосовали 13 стран, еще одна – КНР – воздержалась.

Западный проект предполагал продление на девять месяцев работы единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава", используемого сейчас для доставки гумпомощи. Также в нем отсутствовал призыв к странам ООН обеспечить неотложные потребности народа Сирии в том числе за счет отказа от санкций.

Комментируя итоги голосования, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал поведение Запада спектаклем. Он также заметил, что Запад заинтересован в продлении механизма, поскольку это позволит ему подпитывать террористов в Идлибе.

Ранее Небензя заявил, что США создают в окрестностях Ракки "Армию свободной Сирии", которую планируют использовать для борьбы с Дамаском. Он назвал такое поведение Вашингтона деструктивным.

