Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Бывшего заместителя министра юстиции Максима Травникова назначили главой Управления по обеспечению конституционных прав граждан. Указ подписал Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.
"Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, освободив его от занимаемой должности", – говорится в сообщении.
Как отмечается, указ вступает в силу со дня его подписания.
Травников был назначен на должность заместителя министра юстиции РФ 30 сентября 2012 года. Имеет благодарности президента и правительства России.
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