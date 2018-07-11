Генсек НАТО не считает присоединение Крыма поводом для изоляции России

11 июля, 14:40
Фото: ТАСС/Zuma/Nato
Россия не представляет непосредственную угрозу для стран НАТО, а присоединение Крыма – не повод для ее изоляции. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед открытием саммита военно-политического блока на экспертном форуме NATO Engage.
По словам Столтенберга, нет "никакой непосредственной угрозы в отношении какого-либо члена альянса". При этом он отметил "все более решительные действия России, которая использовала силу против своих соседей".
Как подчеркнул генсек НАТО, Альянс не признает присоединение Россией Крыма, а также "действия в киберпространстве, вмешательство в выборы".
Столтенберг также напомнил об инциденте с отравлением Скрипалей в Солсбери, однако добавил, что не считает все это аргументами для изоляции России. "Я убежден, что особенно в условиях, когда напряженность высока, нам необходим диалог с Россией", – цитирует генсека НАТО ТАСС.
В своей речи Столтенберг назвал РФ "соседом", который "никуда не денется". По этой причине НАТО "нужен диалог с Россией", подытожил представитель Альянса.
Ранее Столтенберг заявил, что приветствует встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 16 июля в Хельсинки. Он выразил надежду на то, что переговоры будут способствовать снижению напряженности в мире.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: