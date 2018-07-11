Генсек НАТО не считает присоединение Крыма поводом для изоляции России

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Россия не представляет непосредственную угрозу для стран НАТО, а присоединение Крыма – не повод для ее изоляции. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед открытием саммита военно-политического блока на экспертном форуме NATO Engage.

По словам Столтенберга, нет "никакой непосредственной угрозы в отношении какого-либо члена альянса". При этом он отметил "все более решительные действия России, которая использовала силу против своих соседей".

Как подчеркнул генсек НАТО, Альянс не признает присоединение Россией Крыма, а также "действия в киберпространстве, вмешательство в выборы".

Столтенберг также напомнил об инциденте с отравлением Скрипалей в Солсбери, однако добавил, что не считает все это аргументами для изоляции России. "Я убежден, что особенно в условиях, когда напряженность высока, нам необходим диалог с Россией", – цитирует генсека НАТО ТАСС.

В своей речи Столтенберг назвал РФ "соседом", который "никуда не денется". По этой причине НАТО "нужен диалог с Россией", подытожил представитель Альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что приветствует встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 16 июля в Хельсинки. Он выразил надежду на то, что переговоры будут способствовать снижению напряженности в мире.