Россиянка задержана в Дании по подозрению в связях с разведкой РФ

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Россиянку задержали в Дании по подозрению в "содействии российской разведслужбе". Об этом сообщает Danmarks radio со ссылкой на датскую службу безопасности (РЕТ).

Журналисты отмечают, что задержание произошло на острове Зеландия и связано с "денежными потоками из российских госфондов". Россиянке инкриминируется "обеспечение иностранной разведслужбе возможности действовать в Дании".

Датская служба безопасности подчеркнула, что произошедшее относится к истории, которая была рассказана рядом европейских СМИ, о российском государственном фонде, дело не связано с выборами в Европарламент.

Посольство РФ в Копенгагене, в свою очередь, потребует от властей Дании незамедлительного освобождения россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в стране Владимира Барбина.

По его словам, ее задержание является "наглой и беспардонной провокацией" датских спецслужб. Барбин уточнил, что целью подобных действий является запугивание россиян, дискредитация их общественных организаций за поддержание контактов с РФ.

Между тем Нидерланды отказались пускать российский корабль в свой порт из-за подозрений в шпионаже. Рыбакам предложили использовать другие пути доставки, однако они не смогли выгрузить рыбу и в других портах Нидерландов и Германии.