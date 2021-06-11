Эксперт объяснил, почему на обложке журнала Time Путин отражается в очках Байдена

Фото: twitter.com/TIME
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев прокомментировал Москве 24 обложку американского журнала Time в преддверии женевского саммита глав Америки и России.
Издание поместило на своей обложке президента США Джо Байдена, у которого на глазах солнцезащитные очки. В их отражении – российский лидер Владимир Путин.
По словам Рогулева, не стоит искать каких-то символов и тайных знаков на картинке. При этом он уверен, что оба лидера во время саммита будут выставлять друг другу определенные условия.
"Уже было заявлено, что Байден едет проводить переговоры с позиции силы. Значит, будут выдвинуты определенные требования. Другое дело, насколько США готовы обсуждать какие-то совместные шаги с Россией. Это остается для нас пока что загадкой", – отметил Рогулев.
По мнению собеседника Москвы 24, вполне логично, что американский журнал поставил на обложку именно лидера США.
Сама встреча президентов РФ и США запланирована на 16 июня и пройдет на женевской вилле Ла Гранж.
Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией, а также тему Украины.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп пожелал своему преемнику Джо Байдену, которого называл "сонным Джо", не засыпать на предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Он также напомнил, что прошедшая в Хельсинки в 2018 году двусторонняя встреча была великолепной и очень продуктивной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: