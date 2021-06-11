Эксперт объяснил, почему на обложке журнала Time Путин отражается в очках Байдена

Фото: twitter.com/TIME

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев прокомментировал Москве 24 обложку американского журнала Time в преддверии женевского саммита глав Америки и России.

Издание поместило на своей обложке президента США Джо Байдена, у которого на глазах солнцезащитные очки. В их отражении – российский лидер Владимир Путин.

По словам Рогулева, не стоит искать каких-то символов и тайных знаков на картинке. При этом он уверен, что оба лидера во время саммита будут выставлять друг другу определенные условия.

"Уже было заявлено, что Байден едет проводить переговоры с позиции силы. Значит, будут выдвинуты определенные требования. Другое дело, насколько США готовы обсуждать какие-то совместные шаги с Россией. Это остается для нас пока что загадкой", – отметил Рогулев.

По мнению собеседника Москвы 24, вполне логично, что американский журнал поставил на обложку именно лидера США.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Это журнал, который поддерживает Байдена и всегда поддерживал в период его избирательной кампании. Это продемократический журнал, поэтому никакого удивления быть не может.

Сама встреча президентов РФ и США запланирована на 16 июня и пройдет на женевской вилле Ла Гранж.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией, а также тему Украины.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пожелал своему преемнику Джо Байдену, которого называл "сонным Джо", не засыпать на предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Он также напомнил, что прошедшая в Хельсинки в 2018 году двусторонняя встреча была великолепной и очень продуктивной.