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19:22

Политика

Гагин заявил, что большинство поставляемой Киеву техники уничтожается до прибытия на фронт

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Большая часть поставляемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники уничтожается еще до ее доставки в зону боевых действий. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Наши летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и ту самую технику, которая едет на фронт", – сказал он.

По словам Гагина, украинскую технику поражают на складах и транспортных узлах. Несмотря на то что ВСУ получили большое количество технических средств, они все еще находятся на перевалочных пунктах в Румынии и Польше, заявил он.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину. Обучение по управлению бронированными машинами проводили в Великобритании и на Украине. Британская техника, по словам Уоллеса, уже активно используется ВСУ в боевых действиях.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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