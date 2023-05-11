Глава Минюста заявил, что вопрос с запретом госидеологии в Конституции РФ требует решения

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Глава Минюста РФ Константин Чуйченко считает, что вопрос с положением Конституции России о запрете государственной идеологии требует решения.

"Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии (часть 2 статьи 13 Конституции РФ)", – цитирует его ТАСС.

Чуйченко обратил внимание, что статья появилась взамен статье 6 Конституции СССР, где было сказано, что руководящей и направляющей силой, а также ядром политической системы является Компартия СССР. Подобное, по его словам, частично объясняет в РФ запрет на идеологию.

При этом, как уточнил глава Минюста, ни в одной стране мира подобное положение не действует. Россия ранее взяла на себя такое обязательство по совету "так называемых партнеров", заявил он.

Статья 13 российской Конституции гласит, что в РФ признается идеологическое многообразие, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что с помощью зарубежных видеоигр россиянам "качают" чужую идеологию. Помимо того, что Россию в них представляют неприглядным образом, разработчики собирают данные пользователей и используют в "нехороших процессах", заявил он.

