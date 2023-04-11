США не обнаружили признаков поставок Египтом оружия России

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Соединенные Штаты Америки не обнаружили признаков поставок Египтом оружия России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби прокомментировал утверждения о том, что Каир продает ракеты Москве на брифинге для журналистов, который проходил на борту самолета президента США Джо Байдена.

"Скажу вам, что мы не видели признаков предоставления Египтом летальных средств поражения России", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Египет собирался отправить России 40 тысяч ракет. По данным СМИ, египетский лидер Абдель Фатах Ас-Сиси, государство которого само зависит от помощи Вашингтона, якобы поручил сделать до 40 тысяч ракет для тайной отправки Москве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что публикации западных СМИ о том, что Египет якобы хотел поставить России до 40 тысяч ракет, похожи на очередные утки.



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