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Российское экспертное сообщество на протяжении долгого времени недооценивало степень безумства украинских политиков. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо, комментируя заявление экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о готовности Украины создать ядерное оружие за шесть-девять месяцев.

"Я думаю, что сам Запад не заинтересован в том, чтобы Украина становилась ядерной державой. Вместе с тем, я думаю, мы должны признать, что долгое время в российском экспертном сообществе недооценивали степень безумства украинских политиков", – цитирует его RT.

Мезюхо обратил внимание, что ранее сообщалось о намерении Киева разработать "грязную бомбу".

По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский является безумцем и желает всеми силами удержать власть в своих руках. Однако президент Украины понимает, что предстоящее контрнаступление ВСУ обернется провалом, тогда он пойдет на все, чтобы остаться во главе государства, отметил эксперт. Это могут быть самые опасные шаги, предупредил политолог.

Ранее Арестович сообщил, что Украина способна создать ядерное оружие за шесть-девять месяцев. Он подчеркнул, что в случае создания такого оружия страна нарушит систему международных договоров.

До этого в офисе Зеленского создали петицию, призывающую разорвать Будапештский меморандум и восстановить статус ядерного государства.

В свою очередь, на сайте украинского президента появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие. Согласно документу, предлагается расположение на украинской территории американского вооружения. При этом в пояснении отсутствует обоснование инициативы.



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