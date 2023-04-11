Сальдо заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются", – пояснил он.

При этом, как уточнил Сальдо, наступление украинской армии обречено на провал. У противника, по его словам, недостаточно сил, техники, вооружения и боеприпасов для удачного выполнения поставленной задачи.

"Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал", – сообщил Сальдо.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что украинская армия вряд ли начнет наступление в регионе в ближайшее время.

По его словам, в регионе прогнозируются дожди, а поэтому начинать наступление в таких погодных условиях неразумно: можно увязнуть в грязи. При этом, несмотря на подобное, армия РФ готовится к обороне.



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