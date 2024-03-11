Комитет ГД одобрил проект о закреплении в УК освобождения от наказания бойцов СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о закреплении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ освобождение от уголовной ответственности граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период проведения СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект внесли в ГД 6 марта. По словам главы комитета Павла Крашенникова, документ временный и распространяется на правонарушения, которые были совершены до его вступления в силу.

Также председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что при принятии законопроекта осужденные за уголовные преступления получат шанс реабилитироваться в глазах общественности за участие в СВО. Он добавил, что корректировки Федерального закона "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции" предусматривают освобождение от уголовной ответственности за преступления небольшой или средней тяжести, отбытия наказания за них, также предоставляется погашение судимости.