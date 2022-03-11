Жириновский намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы – Володин

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания он отметил, что глава ЛДПР готовится к мероприятию.

Ранее СМИ сообщили, что Жириновского вывели из искусственной комы. Как отмечал источник, политик находится в сознании и уже получает документы от своих помощников.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.

В ЛДПР между тем призывали не верить слухам о состоянии Жириновского. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих фейки о его самочувствии.

