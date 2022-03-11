Более тысячи мундепов Москвы поддержали проведение спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Свыше тысячи муниципальных депутатов Москвы подписали обращение в поддержку Владимира Путина и решения провести спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом информирует пресс-служба Совета муниципальных образований столицы.

Свои подписи под обращением поставили 1 128 депутатов. В их числе – представители различных политических партий.

"Они опубликовали посты со словами поддержки в социальных сетях", – рассказали в пресс-службе.

В обращении отмечается, что с самого начала событий в Донбассе депутаты выступали на стороне жителей ДНР и ЛНР, желающих жить в мире и без нацизма.

"Дальше терпеть уничтожение и убийства русскоязычных граждан, наращивание военной инфраструктуры у порога нашего дома мы не имеем права", – подчеркнули в пресс-службе Совета.

Депутаты заявили, что Россия оказалась вынуждена принять меры по денацификации Украины для защиты братского народа. Парламентарии отметили, что сейчас всем необходимо сделать правильный выбор.

"Россия, несмотря на санкции Запада, продолжает помогать мирным жителям", – добавляется в обращении к президенту.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал поддержать солдат, защищающих Донбасс, нанеся на свои автомобили знак Z. К акции поддержки присоединился и Кузбасс. Теперь название субъекта в официальных документах регионального правительства пишут через латинскую букву Z.

Кроме того, глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин переименовал свой телеграм-канал в поддержку специальной военной операции России. Теперь его канал носит название "Рогоzин".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.