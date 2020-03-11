Изменение политической системы должно вести к перезагрузке сроков президента – эксперт

Фото: kremlin.ru
Перезагрузка политической системы РФ путем изменения Конституции должна перезагружать и президентские сроки, считает политолог Сергей Старовойтов.
По его мнению, такое решение имеет право на существование, а юридическую оценку ему уже даст Конституционный суд.
"Если Конституционный суд выскажется положительно, то решение будет законным. С точки зрения формальной логики такое решение и достаточно логично, потому что если перезагружается вся политическая система, то, конечно, должны перезагружаться и президентские сроки. И смотреть здесь на личность, наверное, не стоит, если мы обсуждаем юридическую сторону процесса", – цитирует эксперта Агентство "Москва".
Старовойтов подчеркнул, что такая поправка даст Владимиру Путину возможность участвовать в выборах президента в 2024 году.
10 марта на заседании Госдумы обсуждали поправки в Конституцию. Его посетил в том числе Владимир Путин. Глава государства заявил, что выступает против автоматического продления своих полномочий в случае внесения определенных изменений в основной закон государства. Российский лидер добавил, что выборы должны быть открытыми и конкурентными, а президентская власть не должна быть связана с одним человеком. Он также считает, что необходимости в досрочных выборах в Госдуму нет.
В то же время депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила внести поправку в основной документ, согласно которой действующий президент сможет выставить свою кандидатуру на новых выборах. Госдума одобрила поправку депутата об изъятии ограничения на число президентских сроков.
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