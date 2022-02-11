Козак объяснил, от чего зависят сроки следующей встречи советников "нормандского формата"

Фото: ТАСС /Михаил Метцель
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, когда могут состояться следующие переговоры советников "нормандского формата". Об этом пишет ТАСС.
Как указал спикер, сроки встречи будут зависеть от действий Киева. Он пояснил, что переговоры пройдут по результатам диалога в контактной группе.
"Посмотрим, как Украина будет выполнять джентльменское, словесное соглашение о том, что политические условия начнут обсуждаться в контактной группе", – сказал Козак.
Переговоры политсоветников "нормандского формата" в Берлине состоялись накануне. Встреча продлилась почти девять часов и завершилась лишь в ночь на пятницу, 11 февраля.
Как сообщал Козак, переговоры не дали ощутимых результатов. Он также отмечал, что власти Франции и ФРГ с пониманием отнеслись к российской позиции. При этом представители Парижа и Берлина оказались не готовы "надавить" на Киев по вопросу Минских соглашений.
Минские соглашения инвентаризировали
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