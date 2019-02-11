В Госдуме оценили слова эксперта о "срыве планов" России по Балтийскому морю

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Высказывание польского военного эксперта о том, что надежды России на удержание морских транспортных путей в Балтийском море окончательно "похоронены", является "не очень умным". В этом уверен зампред думского комитета по обороне Андрей Красов, передает RT.

Прежде некий специалист заявил, что появление в ВМС Польши дивизиона береговой обороны, на вооружении которого есть противокорабельные ракеты NSM, срывает планы РФ по удержанию морских путей.

Возможность того, что ракета будет блокировать движение судов, включая гражданские, вызвала у Красова недоумение. Парламентарий предположил, что к такой риторике прибегают, когда больше нечем похвастаться.

"Глупое заявление. И глупо то, что это оружие, по словам польского военного эксперта, которым они оснастили свой ВМФ, направлено именно против гражданских судов", – сказал депутат.

На минувшей неделе Россия испытала беспилотный подводный аппарат "Посейдон". Его отличает способность непрерывно маневрировать по курсу и глубине на пути к цели. В ходе испытаний были подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности его применения и скорости хода более 200 километров в час.