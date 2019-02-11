В Госдуме сочли сказками готовность Британии использовать "жесткую силу"

США лоббируют интересы в сфере вооружений за счет стран-союзниц, к которым относится и Британия. В связи с этим обстановка будет искусственно нагнетаться на фоне сказок о предстоящей угрозе, заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий уверен, что публикации СМИ о готовящемся заявлении министра обороны Соединенного королевства Гэвина Уильямсона, где он объявит о готовности Великобритания увеличить свое глобальное присутствие и использовать "жесткую силу", связаны призывом американского лидера Дональда Трампа к странам НАТО повысить расходы на оборону, передает RT.
"Это старая песня. Абсолютно понятно, чем она продиктована. Основным поставщиком вооружения в страны НАТО являются США и близкие к ним англосаксонские финансовые структуры", – сказал Чепа.
Депутат отметил, что Штатам будет сложно продвинуть собственные интересы, но они не оставят попыток. "От того, как они будут стараться, зависят такие выступления и заявления", – добавил парламентарий.
Ранее стало известно, что Гэвин Уильямсон планирует объявить о том, что России придется заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она якобы предпринимает в отношении стран НАТО. При этом не уточняется, о каких конкретно шагах РФ идет речь.
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