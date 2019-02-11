Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11 февраля, 12:06

В Госдуме сочли сказками готовность Британии использовать "жесткую силу"

политика

11 февраля, 12:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

США лоббируют интересы в сфере вооружений за счет стран-союзниц, к которым относится и Британия. В связи с этим обстановка будет искусственно нагнетаться на фоне сказок о предстоящей угрозе, заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий уверен, что публикации СМИ о готовящемся заявлении министра обороны Соединенного королевства Гэвина Уильямсона, где он объявит о готовности Великобритания увеличить свое глобальное присутствие и использовать "жесткую силу", связаны призывом американского лидера Дональда Трампа к странам НАТО повысить расходы на оборону, передает RT.

"Это старая песня. Абсолютно понятно, чем она продиктована. Основным поставщиком вооружения в страны НАТО являются США и близкие к ним англосаксонские финансовые структуры", – сказал Чепа.

Депутат отметил, что Штатам будет сложно продвинуть собственные интересы, но они не оставят попыток. "От того, как они будут стараться, зависят такие выступления и заявления", – добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что Гэвин Уильямсон планирует объявить о том, что России придется заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она якобы предпринимает в отношении стран НАТО. При этом не уточняется, о каких конкретно шагах РФ идет речь.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика